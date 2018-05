Der Publizist Michel Friedman wünscht sich mehr Meinungsfreiheit, Diskussionen und eine Streitkultur in Deutschland. Bei MDR KULTUR sagte der 62-Jährige, Demokratie bedeute, auch andere Meinungen auszuhalten: "Denken zu können, sagen zu können, was man will. Das gilt übrigens in diesem Land sogar für Menschenhasser. Dabei aber ertragen zu müssen, dass es Widerspruch gibt, das gilt übrigens auch für Menschenhasser. Sie sind keine Opfer, wenn man ihnen widerspricht. Sondern sie akzeptieren nicht, dass man sie wie einen Täter empfindet." Jeder könne hierzulande seine Meinung sagen und müsse dabei keine Angst haben.

Ich finde, dass es sich lohnt, dafür zu werben, wieder mit anderen in Konflikte zu treten und das auszuhalten. Michel Friedman

Demokratie bezeichnet Friedman als "Geschenk, in einer maximalen Möglichkeit der politischen Infrastruktur zu leben." Im Zuge dessen wehrt sich Friedman auch, auf seine Herkunft reduziert zu werden. Seine Motive, radikal für Demokratie und Freiheit einzutreten, seien viel breiter. "Nicht, weil ich Jude bin, engagiere ich mich, sondern weil ich ein Mensch bin mit einer jüdischen Biographie, der besonders weiß, wohin das führen kann, wenn Gruppen von Menschen diskriminiert werden."

Michel Friedman kurz porträtiert