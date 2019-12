Der Aufbruch Lateinamerikas hat einmal die übrige Welt in seinen Bann gezogen. Doch die hoffnungsvollen Anfänge mündeten früher oder später stets in handfeste Krisen. Der Boom der lateinamerikanischen Literatur ist gleichfalls vorbei. Die weltberühmten Autoren, wie Gabriel Garcia Márquez, Carlos Fuentes und Octavio Paz, sind tot. Und trotzdem: Vom fernen Kontinent, der auf einzigartige Weise von indigenen, europäischen und schwarzafrikanischen Einflüssen geprägt ist, geht weiterhin ein enormer Reiz aus. Jetzt hat Michi Strausfeld ein Buch über Lateinamerika und seine Literatur vorgelegt: "Gelbe Schmetterlinge und die Herren Diktatoren. Lateinamerika erzählt seine Geschichte". Für sie, die wohl versiertesten Kennerin lateinamerikanischer Literatur im deutschsprachigen Raum, begann die Liaison mit dem anderen Kontinent vor über 50 Jahren.

Die ersten Eindrücke, als ich nach Lateinamerika kam mit einem Stipendium, waren so überwältigend. (...) Alles war neu. Ich hatte ja keine Ahnung. Und dann die Literatur – das war 1967, genau das Jahr, in dem "Hundert Jahre Einsamkeit" erschien. (...) Ich habe gespürt, das war eine Welt, die sich lohnte zu erforschen, zu entdecken. Und von der Literatur hatte man keine Ahnung. Da lag es doch nah zu sagen, da will ich ein bisschen mehr wissen.

Seit Jahrzehnten widmet sie sich dem südamerikanischen Kontinent: Michi Strausfeld bei einer Lesung im Jahr 2010. Bildrechte: imago/Sven Simon

Das erfahrungssatte Buch erzählt von erstaunlichen Entdeckungen und großer Zuneigung. Doch die unermüdliche Vermittlerin zwischen Europa und Lateinamerika will nicht nur die eigene Faszination transportieren – was ihr glänzend gelingt – sondern europäische Wissenslücken schließen und den lateinamerikanischen Kontinent so näherbringen. Strausfeld zeigt dazu, wie die Schriftstellerinnen und Schriftsteller jenseits des Atlantiks selbst auf ihre Heimat blicken, wie sie von prägenden Ereignissen – beginnend mit der Entdeckung durch Kolumbus bis in die heutige Zeit – erzählen. Leiten lässt sie sich von einem Satz Mario Vargas Llosas, der in dem Essayband "Die Wahrheit der Lügen" notiert hat: "Die Literatur erzählt eine Geschichte, die die von den Historikern geschriebene Geschichte nicht zu erzählen weiß und nicht erzählen kann."