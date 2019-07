Eine Ausstellung im Militärhistorischen Museum Dresden widmet sich dem missglückten Hitler-Attentat vom 20. Juli 1944. Erzählt wird dabei nicht noch einmal, was durch zahlreiche Publikationen oder auch durch den Hollywood-Film "Operation Walküre – Das Stauffenberg-Attentat" bereits bekannt ist. Aber die Ausstellung macht die Tragik des misslungenen Staatsstreichs deutlich. So kamen bis zum Kriegsende im Mai 1945 noch einmal so viele Menschen ums Leben, wie in den Jahren seit Kriegsbeginn. Bei einem gelungenen Attentat wäre die Geschichte möglicherweise anders verlaufen.