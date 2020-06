Die Kulturlandschaft soll gerettet werden: Eine Milliarde Euro gibt es für den so genannten "Neustart Kultur". Diese Hilfe richtet sich vornehmlich an nicht staatlich geförderte Einrichtungen. Kulturstaatsministerin Monika Grütters erläutert: "Zum Beispiel an Musikfestivals oder an Programmkinos oder an Tanzveranstalter, die jetzt im Moment nicht auftreten können, an Musikveranstalter, die gemeinnützig organisiert sind und auch solche, die profitabel arbeiten müssen, wie zum Beispiel an Musikclubs."

Pandemiebedingte Investitionen unterstützen

Auch Kinos und Museen oder Gedenkstätten sollen mit Hilfe dieses Infrastrukturprogramms überleben können. Sie alle, auch Messen oder Literaturhäuser, müssen pandemiebedingt investieren in neue Ticketingsysteme, neue Belüftungssysteme, andere Besucherführungen oder eine abstandsgerechte Bestuhlung. Alleine dafür hält die Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM) 250 Millionen bereit. 150 Millionen gibt es für die Förderung alternativer, auch digitaler Angebote. 100 Millionen sollen die Einnahmeausfälle jener Institutionen ausgleichen, die hauptsächlich vom Bund gefördert werden. Dazu gehören die Berliner Philharmoniker, die Festspiele in Berlin oder Bayreuth und staatliche Museen.

Wie kommt das Geld zu den Künstlern?

Die große Frage heißt: Wie hilft dieses Geld den Künstlern, die als Freie finanziell am Abgrund stehen? "Für die Künstler bedeutet das, dass sie ihnen ermöglichen, wieder zu arbeiten", erklärt Grütters: "Indem wir die Veranstalter ertüchtigen, sich das auch wirtschaftlich leisten zu können. Also zum Beispiel kann jetzt ein Musikfestival in Potsdam stattfinden, wo der Veranstalter ansonsten Angst gehabt hätte, weil er weniger Tickets verkauft als sonst wegen der Abstandsmaßnahmen. Denen helfen wir jetzt, dass sie überhaupt wieder an den Start gehen können."

Am kompliziertesten wird es für Filmproduktionen

Der vereinfachte Zugang zur Grundsicherung mit Übernahme der Mietkosten und Hartz IV wird für freiberufliche Künstler bis Ende September möglich sein. Auch die Kinos können Unterstützung beantragen. Kompliziert werden die Filmproduktionen sein. Jeder Teilnehmer am Set muss sich testen lassen, dann in eine kurze Quarantäne gehen und immer den gleichen Weg am besten im Auto zum Dreh und zurück nehmen. Die Gesundheitsämter müssen alle Maßnahmen prüfen und abnehmen. Kultur ist Ländersache, da will sich der Bund auch nicht einmischen. Er will nur Länder und Kommunen soweit entlasten, dass die Schließung eines Theaters keine Option mehr ist, und er wird dies auch überprüfen.

Die Verteilung geschieht mit Hilfe der Berufsverbände

Die Milliarde wird das BKM mit Hilfe der vielen Berufsverbände verteilen. Es ist immerhin die Hälfte des Jahreshaushalts von Monika Grütters, und das Geld fließt bis Ende 2021.