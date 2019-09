In Dresden feierte Lukas Rietzschels vor etwa einem Jahr veröffentlichter Roman "Mit der Faust in die Welt schlagen" als Bühnenfassung am Staatsschauspiel Dresden Premiere.Die Personage des Stückes entspricht der des Romans: es geht um die Brüder Tobias und Philipp, von denen einer zum Nazi wird und der andere eben nicht. Was die Zuschauer auf der Bühne sehen, ist ziemlich exakt das, was im Roman auch zu lesen ist: das Leben in einem von vielen Einwohnern als angehängt empfundenen Dorf, in dem es am ehesten ein paar Nazis gelingt, junge Leute wie Tobi und Philipp zu faszinieren.