Das klingt, als würde es hauptsächlich am Konsumenten liegen. Sehen Sie das so?

Nein, das liegt an allen Seiten des Systems. Ich glaube, es ist nur schwierig für uns als Konsumentinnen zu sagen, es liegt jetzt an dieser Industrie, die uns beliefert, und wir können uns nicht wehren und sind machtlos. Das versuche ich zu vermitteln, dass es nicht so ist. Wir können mit dem, was wir konsumieren – wie bei Lebensmitteln – entscheiden: Ja, das kaufe ich, ich stelle mich darauf ein, und nein, das will ich nicht.