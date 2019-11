Jedes Bundesland hat ein Bestattungsgesetz, das nicht nur den Umgang mit dem Leichnam und die Anlage von Friedhöfen und Krematorien regelt, sondern auch, wer für die Bestattung verantwortlich ist. Grundsätzlich sind das die Verwandten in einer festgelegten Reihenfolge, falls der Verstorbene niemanden beauftragt hat. Bestattungsgesetze regeln heute auch die Bestattungsart, und hier finden sich noch Spuren der traditionellen Skepsis gegen die Feuerbestattung, wenn etwa § 19 Abs. 3 Satz 3 des Thüringer Bestattungsgesetzes regelt: "Handelt es sich um die Leiche eines Unbekannten, so ist nur die Erdbestattung zulässig."

Aber die lückenlose bürokratische Regelung gibt in einer säkularen Gesellschaft keine Antwort auf die letzten Fragen. Wie man Abschied nimmt, wie man den letzten Liebesdienst erbringt, ist heute innerhalb der juristischen Grenzen eine individuelle Frage. Neue Formen der Bestattung entwickeln sich, von der Friedhofswiese über den Friedwald bis zum Verstreuen der Asche. Wer nicht in Traditionen eingebunden ist, fühlt sich schnell überfordert.

"In der Regel sind die Leute zwar erst mal aufgeschlossen, wenn man über den Tod oder über die Beerdigung oder über das Verabschieden spricht, aber die meisten sind, glaub ich, damit überfordert, geben das aus den Hand, engagieren jemanden, sind nicht in der Lage, ihre Toten selbst zu beerdigen", sagt Lutz Breitzke, ein Landwirt aus dem thüringischen Stanau, der in den Achtzigern als Totengräber gearbeitet und Leichen aufgebahrt hat. "Das fängt bei der Aufbahrung an, die kaum jemand macht, aber eben auch beim Waschen oder beim Anziehen. Dazu sind die Leute nicht mehr in der Lage bzw. wissen sie das nicht, dass sie das dürfen."