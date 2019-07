"Der Traum" von Johannes Kepler

Johannes Kepler Bildrechte: imago/United Archives International Schon der Astrologe Johannes Kepler (1571-1630) widmete sich in seinem Roman "Somnium (Deutsch: "Der Traum") dem Mond literarisch. Das hatte schwerwiegende Folgen. Aus der Keplerschen Schilderung einer Mondreise meinte die damalige Justiz, die Mutter des Forschers als Reisende wiederzuerkennen – und klagte diese wegen Hexerei an. Obwohl Kepler ihre Freilassung erwirken konnte, starb seine Mutter ein Jahr darauf, wahrscheinlich an den Folgen der Folter.

Genreprägend: Jules Verne und Daniel Defoe

Daniel Defoe Bildrechte: imago/Leemage Jules Vernes Romane "Von der Erde zum Mond" (1865) und "Reise um den Mond" (1869) waren zwar auch folgenreich, jedoch weitaus positiver als bei Kepler. Verne zählt zu den Begründern der Science-Fiction-Literatur und diese beiden Werke sind ein wunderbares Beispiel dafür, wie die literarische Fantasie des Menschen seine Art zu wirklichen Höhenflügen, bis hin zur Apollo-Mission inspirieren kann.



Auch Vernes Kollegen der fantastischen Literatur, Daniel Defoe ("Robinson Crusoe") und H.G. Wells ("Die Zeitmaschine"), setzten dem Mond ein, im wahrsten Sinne des Wortes, vielseitiges Denkmal. Defoe schildert in seinem 1705 erschienenen Mondroman "Der Consolidator" eine Reise zum Erdtrabanten, die jedoch letztlich eher zur satirischen Betrachtung der Zustände auf der Erde dient.

Illustration zu Wells' Roman "Die ersten Menschen auf dem Mond" Bildrechte: imago/United Archives International Wells wiederum beschreibt in seinem knapp 200 Jahre nach Defoe erschienenen Roman "Die ersten Menschen im Mond" eine Erkundung des Himmelskörpers selbst. Dabei entdecken die beiden Protagonisten Absonderliches, so gibt es Mondkühe, die von ameisenhaften Mondmenschen gehütet werden. Dann klingt es bei Wells fast schon nach Hippie-Fantasien: die Mondreisenden essen lunare Pilze und verfallen daraufhin in einen Rausch.



Seit über hundert Jahren begeistert Kinder das Märchen "Peterchens Mondfahrt". Auch hier geht es zum Mond, allerdings nicht aus Entdeckerfreude, sondern um dem armen Maikäfer sein verlorengegangenes sechstes Beinchen zurückzubringen.

"Peterchens Mondfahrt" auf der Bühne des Hamburger Ohnsorg-Theaters Bildrechte: dpa

