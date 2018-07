Kulturstaatsministerin Monika Grütters hat sich für einen möglichst raschen Bau des Einheits- und Freiheitsdenkmals auf der Schlossfreiheit in Berlin ausgesprochen. Eine neue Debatte um den Standort sei ein "Killerargument", warnte die CDU-Politikerin. "Wer das Denkmal will, muss es jetzt so bauen wie geplant. Die Beschlusslage nun erneut in Frage zu stellen, macht das Projekt kaputt", sagte sie der Nachrichtenagentur dpa. Der zuletzt angestrebte Eröffnungstermin zum 30. Jahrestag des Mauerfalls 2019 sei ohnehin nicht mehr zu halten.