Damit endet eine fast vierzigjährige Zusammenarbeit: 1981 konnte die DDR-Bürgerin Monika Maron ihren Roman "Flugasche", der die Umweltverschmutzung in der DDR thematisierte, nicht im eigenen Land veröffentlichen. Stattdessen erschien das Buch in Westdeutschland bei S.Fischer. Seitdem arbeitet Maron fast ausschließlich mit dem Frankfurter Verlag zusammen.

Mit den neuen Verbingungen Marons in die rechte Szene will S.Fischer jedoch nichts zu tun haben, erklärt Siv Bublitz der Süddeutschen Zeitung: "Mit völkischen und rassistischen Diskursen will der S. Fischer Verlag nicht assoziiert werden, auch nicht mittelbar. Die Diktatur des Nationalsozialismus hat die Geschichte und Tradition unseres Hauses geprägt. Dieses Geschichtsbewusstsein leitet uns in unserer verlegerischen Arbeit bis heute." Die Bücher, die Maron bisher in ihrem Haus veröffentlicht hat, sollen aber auch in Zukunft bei S.Fischer verlegt und vertrieben werden. Nur für ihre neuen Texte muss sich Monika Maron nun einen neuen Verlag suchen.