Am Samstag wird der Montanregion Erzgebirge/Krušnohoří offiziell der Welterbetitel verliehen. Im Rahmen eines Festaktes in Freiberg wird die UNESCO-Ernennungsurkunde feierlich übergeben. Mit dabei ist auch Helmuth Albrecht, Professor für Technikgeschichte und Industriearchäologie an der TU Bergakademie Freiberg. Er ist einer der Initiatoren und Wegbereiter des UNESCO-Antrags. Albrecht sagte MDR KULTUR, die Auszeichnung habe eine große Bedeutung für die Region Erzgebirge – zumal an diesem Tag: "Es ist eine glückliche Koinzidenz, dass wir die ohnehin geplanten Feierlichkeiten zum heutigen Geburtstag von Humboldt mit der Verleihung dieser Urkunde aufwerten können."



Humboldt, in Freiberg studiert und in die Welt hinausgegangen, stehe symbolisch für das Welterbe. Denn das sei "darauf angelegt, Nationalismen zu überwinden – in kultureller, wissenschaftlicher Hinsicht und bezogen Bildungszusammenarbeit". Es stehe, so Albrecht, auch für Völkerverständigung und Kulturaustausch über Grenzen hinweg. "Insofern ist es ein Beitrag gegen Nationalismus."