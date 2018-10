Ihre Karriere begann 1956 in Basel, dort debütierte sie als Mimi in Puccinis "La Bohème". Insgesamt absolvierte sie in ihrer Bühnenkarriere über 4.000 Auftritte. Von 1959 bis 1962 war Caballé am Theater der Freien Hansestadt Bremen engagiert. Ihre Fangemeinde wuchs schnell, nicht nur in Spanien, sondern auch in Deutschland, Österreich und in der Schweiz. Ihren internationalen Durchbruch schaffte sie 1965 in der Titelrolle von Donizettis "Lucrezia Borgia" in der Carnegie Hall in New York.