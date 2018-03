Buchtipp: "Moonglow" - Michael Chabon mit einer Geschichte vom Sterbebett

Wer den neuen Roman des amerikanischen Schriftstellers Michael Chabon zu lesen beginnt, sollte sich vorsehen. Auch wenn "Moonglow" phasenweise wie ein Memoir erscheint und Chabon mit Hilfe seines ebenfalls als Schriftsteller tätigen Ich-Erzählers Michael Chabon so tut, als würde er aus seinem eigenen Leben erzählen und vor allem "seinen" Großvater porträtieren, der in dem Roman nur "mein Großvater" heißt (wie auch die Großmutter und Chabons Mutter keinen Namen haben), so steht hier doch die Fiktion ganz oben auf dem Masterplan.



"A pack of lies" gebe es in "Moonglow", hieß es in Ankündigungen der Originalausgabe. Oder, wie der 1963 in Washington D.C. geborene Schriftsteller zu Beginn anmerkt:

Beim Schreiben dieser Memoiren habe ich mich an die Fakten gehalten, es sei denn, sie wollten sich einfach nicht der Erinnerung, dem dichterischen Willen oder der Wahrheit, wie ich sie gerne verstehe, beugen. Michael Chabon, Autor

Chabon schickt also seinen Helden, der 1917 geboren wurde, kreuz und quer durch Amerika, einmal auch 14 Monate in ein Gefängnis. Und in den Zweiten Weltkrieg: Erst kurz nach London, dann nach Deutschland. Hier macht sich der Großvater – der begeistert ist von der Raumfahrt und später zum Beispiel Modelle von einer von Menschen bewohnten Mondsiedlung baut – auf die Suche nach dem Raketeningenieur und V2-Entwickler Wernher von Braun und landet dabei in Nordhausen im Harz.

Auf der Suche nach Wernher von Braun landet Michael Chabons Held in Nordhausen im Harz. Bildrechte: dpa

Vieles von dem, was Chabon hier erzählt, gerade über Wernher von Braun, lässt sich überprüfen, steht in Geschichtsbüchern, da verlässt der amerikanische Schriftsteller den fiktiven Raum – obwohl einer seiner wichtigsten Gewährsmänner schließlich wieder ein Schriftsteller ist: Thomas Pynchon mit seinem 1973 veröffentlichten Roman "Die Enden der Parabel". Denn: "Über Pynchon hinaus gab es nicht viel. Ein kurzer Eintrag in der 'Britannica' über Nordhausen und die Raketenfabrik Mittelwerk GmbH…." Und: "In einigen allgemeinen Geschichtsbüchern über den Zweiten Weltkrieg wurden Peenemünde, die Mittelwerk GmbH und das KZ Dora Mittelbau ebenfalls erwähnt."

Es beginnt mit einem Mordversuch am Chef

Am Ende aber ist "Moonglow", wie man es von Chabon kennt, ein erzählerisch und von Einfällen überbordender Roman, der eben den Anzug eines Memoirs übergezogen bekommen hat. Chabon erzählt nicht chronologisch, sondern springt vor und zurück in seiner Geschichte. Und der an Knochenkrebs erkrankte Großvater, der auf dem Totenbett seinem Enkel aus seinem Leben berichtet, dient ihm als formaler Rahmen. Der Roman beginnt damit, wie der Großvater 1957 seinen Chef mit einem Telefonkabel zu erdrosseln versucht (und im Gegenzug einen Brieföffner von dessen Sekretärin in die linke Schulter gerammt bekommt), weil er entlassen werden soll. Danach scrollt Chabon wieder zurück in die Kindheit und Jugend des Großvaters, um erst wieder nach zwei Dritteln des Romans auf die Folgen dieses lächerlichen Mordversuchs zurückzukommen.

Ein Roman wie eine Wundertüte

Cover des Romans "Moonglow" Bildrechte: KiWi Verlag Es gibt viele Schauplätze in "Moonglow", und die Höhepunkte mögen die Passagen in Deutschland sein, da der Großvater 1945 in Westfalen zum ersten Mal eine V2-Rakete zu sehen bekommt und in Nordhausen schließlich die Mittelwerk-Akten ortet und deren Ausgrabung leitet. Doch über die gesamte Länge hat "Moonglow" etwas von einer Wundertüte. Der Roman besticht durch sein Sprachvermögen, seine Einfälle, (beginnend allein damit, dass beim Gerangel zu Beginn der Großvater die Telefonsprechanlage aus dem Fenster wirft – und sie einen hochrangigen tschechischen Kommunisten trifft, ein "Prager Fenstersturz" der anderen Art) und ermüdet auch bisweilen durch seine Detailfreude. Trotzdem hält Chabon seine jüdische Familiengeschichte vor dem Hintergrund der amerikanisch-europäischen Historie vom Zweiten Weltkrieg über die Mondlandung bis hin zum Mauerfall erzählerisch am festen Zügel, nicht zuletzt mit den Episoden über die psychisch kranke Großmutter und den schön durchgeknallten Großonkel des Erzählers, Ray.

Auf Augenhöhe mit Jonathan Safran Foer und Paul Auster

Am Ende treffen sich der Großvater und Wernher von Braun tatsächlich einmal, auf dem 12. Raumfahrtkongress in Cocoa Beach, Florida (wo von Braun in einen Ficus pinkelt, dem Großvater aber einen Job als Modellbauer bei der NASA einbringt), und wie schön klingelt da ein Satz in den Ohren, den der Ich-Erzähler Michael vorher gemacht hatte: "Manchmal sind selbst die Fans von Fiktion nur durch die Wahrheit zufriedenzustellen." Doch die Wahrheit hat immer viele Facetten, daran hält sich Michael Chabon bis zum Ende, da ihm die letzte Geliebte seines Großvaters bei "der Vorstellung meines zweiten Buches in Coral Gables" über den Weg läuft. Ob es so war? Egal. In jedem Fall ist Michael Chabon neben Jonathan Safran Foers "Hier bin ich" und Paul Austers "4 3 2 1" einer der großen amerikanischen Romane der jüngeren Zeit gelungen.