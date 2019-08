Das 27. Moritzburg Festival lädt vom 4. bis 18. August Musikliebhaber in die Elbmetropole Dresden. Zu den Höhepunkten des diesjährigen Festivals gehört das beliebte Konzert im Proschwitzer Park, bei dem man nur zwei Dinge mitbringen muss: Picknickkorb und Pickknickdecke. Auch die Orchesterwerkstatt im Flugzeughangar ist außergewöhnlich. Jan Vogler moderiert dort und erklärt, wie ein Orchester funktioniert. Auch an öffentlichen Proben kann man teilnehmen und so die Erarbeitung eines Musikstückes direkt erleben.

Die Elbe-Flugzeugwerke werden zum musikalischen Veranstaltungsort Bildrechte: MDR/Daniel Johé Fast schon legendär ist die "Lange Nacht der Kammermusik". Sie findet am 15. August in der Kirche Moritzburg statt und hat in diesem Jahr einen femininen Schwerpunkt, angeregt durch den 200. Geburtstag von Clara Schumann. Unter dem Motto "Frauenpower" gibt es Kammermusikkompositionen von Frauen aus vier Jahrhunderten zu hören.



Weiterhin gibt es Porträtkonzerte, Lesekonzerte, Meisterkonzerte, Konzerte in der Kirche Moritzburg. Und das Schlosskonzert am 11. August mit Samuel Barbers berühmtem Adagio für Streicher, Robert Schumanns Klaviertrio g Moll op. 17 und Rimski Korsakows Streichsextett A- Dur, es musizieren unter anderem von Mira Wang, Nathan Melzer und Jan Vogler.

Jetzt auch Public Viewing

Das Moritzburg Festival kommt in diesem Jahr aber auch mit einigen Neuerungen, unter anderem beim Eröffnungskonzert am 4. August. Traditionell findet dieses Konzert auf Schloss Moritzburg statt. Karten sind nicht mehr erhältlich, doch gibt es in diesem Jahr eine parallele Übertragung als Public Viewing. Wer also keine Karte zur offiziellen Eröffnung hat, kann in märchenhaftem Ambiente ganz gemütlich auf der Nordterrasse des Schlosses Moritzburg dabei sein und kostenfrei die Musik genießen. Als Künstlerin dabei ist unter anderem die Saxophonistin Asya Fateyeva, eine der ehemaligen Moritzburg-Akademistinnen.

Josep Caballé-Domenech ist in diesem Jahr Chefdirigent der Moritzburg Festival Akademie Bildrechte: imago images / Steffen Schellhorn Neu ist in diesem Jahr ist auch die Funktion des Chefdirigenten der Moritzburg Festival Akademie. Festivalchef Jan Vogler berief im Frühjahr Josep Caballé-Domenech für diese Aufgabe. Domenech ist ja schon seit einigen Jahren der Dirigiervater der Akademisten, in diesem Jahr gibt es für ihn diesen Ritterschlag.



Die Orchesterakademie ist ein einladendes Musiksommercamp für junge Musiker. Anmeldungen gab es in diesem Jahr aus 56 Nationen, geschafft haben es letztendlich 37 junge Leute aus 16 Ländern. Caballé-Domenech hat mit diesem herausragenden Musikernachwuchs Werke von Mozart, Vivaldi, Piazolla und Beethovens einstudiert und präsentiert das Orchester am 10. August im Dresdner Kulturpalast. Ein Ereignis, auf das sich natürlich nicht nur das Publikum freuen darf, sondern vor allem die vielen jungen Akademie-Musiker, von denen wohl keiner bei der Bewerbung geahnt hätte, noch in diesem Jahr ein Konzert im Dresdner Kulturpalast zu spielen.

Pateneltern unterstützen finanziell

Das Moritzburg Festival setzt auf Nähe zum Publikum. Das zeigt sich nicht nur in dem neuen Public-Viewing-Angebot, traditionell gibt es keinerlei Berührungsängste, keine unnahbaren Künstler auf hohen Sockeln. Auch das Publikum ist dabei, zum Beispiel mit Patenschaften. Die Pateneltern unterstützen Ihren Schützling finanziell mit immerhin 1.000 EUR und begleiten Ihr Patenkind dann auch durchs Festival. Manche Paten haben durchaus mehrere "Kinder". Ein Akademisten-Platz kostet etwa 3.500 EUR, so dass die jungen Musiker gar nichts für Unterkünfte, Kost und Logie zahlen müssen. Das ist eines der Herzstücke von Jan Vogler:

Jan Vogler Bildrechte: Jim Rakete Wir gehen wirklich ganz nach Leistung, finanzielle Aspekte spielen keine Rolle, ob man aus Litauen, aus Korea, aus Amerika, aus Finnland oder Serbien kommt, man bekommt die gleiche Förderung – und das ist mir sehr wichtig. Jan Vogler, Chef des Moritzburg Festivals