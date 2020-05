Der für seinen Hit "Yéké yéké" bekannte Sänger Mory Kanté ist am Freitag nach langer Krankheit gestorben. Der Musiker wurde 70 Jahre alt. Wie sein Sohn Balla Kanté der Nachrichtenagentur AFP mitteilte, starb er in der Conakry, der Hauptstadt seiner Heimat Guinea.



Mit dem Song "Yéké yéké" eroberte er 1988 in verschiedenen europäischen Ländern die Hitparaden und trug unter anderem damit dazu bei, authentische afrikanische Musik populär zu machen.