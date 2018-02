Sie haben schon alle Kontinente in den verschiedensten Epochen bereist: die Abrafaxe. In den vergangenen zwei Jahren wandelte das Trio auf den Spuren der Reformation. Doch damit sei jetzt Schluss, berichtet der Verlag.

Nun stürzen sich Abrax, Brabax und Califax in ihr nächstes Abenteuer und begeben sich ins späte Mittelalter, in die Zeit der Hanse. Dort suchen sie den Seeräuber-Schatz der Likedeer.

Mit- und Gegenspieler der Abrafaxe auf ihrer Reise durch die Zeit der Hanse. Bildrechte: MOSAIK Steinchen für Steinchen Verlag

Die Hanse ist für die Macher des Comics auch heute noch ein interessantes Thema. "Wir haben gemerkt, dass gerade in dem Moment, als sich die Europäische Union aus der EG [Europäische Gemeinschaft a.d.R.] heraus gebildet hat, dass es das schon einmal gab", sagt Jörg Reuter vom MOSAIK-Verlag bei MDR KULTUR. Da kam Ihnen der Gedanke an die Hanse, dieser damalige Versuch, ein europaweites Netzwerk zu spannen, um einen geregelten Handel und kulturellen Austausch zu ermöglichen. "Also ein Vorgänger der EG, die ganz Nord-Europa umfasst hat - von Nowgorod bis London, bis herunter nach Magdeburg, Leipzig und Köln. Das waren alles Hansestädte." In Auenhain bei Leipzig stoßen die Abrafaxe auf erste Spuren des Seeräuber-Schatzes der Likedeer. Sie führen die drei in den Norden nach Mecklenburg Vorpommern und natürlich kommen sie da nicht an Lübeck, der Hauptstadt der Hanse, vorbei.