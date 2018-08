Mit einer emotionalen Rede hat sich Jennifer Lopez ür ihren Ehrenpreis bei den 35. MTV Video Music Awards bedankt. "Ich bin mit MTV aufgewachsen und das hier ist wirklich eine wahnsinnige Ehre für mich", sagte die 49-Jährige. Bei der Gala in der Nacht zum Dienstag in der New Yorker Radio City Music Hall hatte sie zuvor ein Medley ihrer größten Hits gesungen. Die Popdiva erklärte außerdem, sie habe ihren eigenen Weg gehen und ihre eigenen Regeln machen müssen.