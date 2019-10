1999 wurde Muhammad Ali vom Internationalen Olympischen Komitee zum "Sportler des Jahrhunderts" gewählt. Als er 2016 im Alter von 74 Jahren starb, wurde wieder viel über jene magische Nacht gesprochen: Am 30. Oktober 1974 kämpfte Ali gegen George Foreman und wurde wieder aller Erwartungen Schwergewichtsweltmeister. Vor 45 Jahren fand in Zaire dieser sogenannte "Rumble in the Jungle" statt, ein globales Ereignis – im Box-Ring und daneben. Wer den WM-Kampf gesehen hat, beschreibt ihn mit Superlativen, so auch der Sportjournalist Hartmut Scherzer.

Es war wirklich viel mehr als nur eine Weltmeisterschaft im Schwergewicht. Das war ein Meilenstein in der Emanzipationsbewegung der Schwarzen mit Ali als Ikone. (...) Und allein dieses Comeback von ihm, nach sieben Jahren wieder Weltmeister zu werden, das kann kein anderes Ereignis in meinem Berufsleben übertreffen. Hartmut Scherzer, Sportjournalist und Zeitzeuge

Viel mehr als "nur" Boxen

Diktator Mobutu Sese Seko neben Muhammad Ali und Don King (von links). Bildrechte: imago/Cola Images In den USA hatte sich kein zahlungswilliger Veranstalter für den Kampf gefunden. Box-Promoter Don King verlegt das Ereignis also in den vermeintlichen Dschungel – nach Afrika, in die Hauptstadt von Zaire, Kinshasa. Das Preisgeld von jeweils fünf Millionen Dollar übernimmt Zaires Diktator Mobutu Sese Seko. Der sieht den Kampf als Werbemaßnahme für sich, sein Land und ganz Afrika. Eine Idee, die durchaus aufgeht. Auch wegen Ali.

Wir kannten natürlich den Boxer Muhammad Ali. Aber wichtig für uns war er wegen seiner politischen Haltung, wegen seiner Kriegsdienstverweigerung in Amerika. Er hatte seinen Weltmeistertitel deshalb verloren und Millionen von Dollar. Aber er gewann die Hochachtung von Millionen Afrikanern. Ein Boxer aus Kinshasa über sein Idol

Ali, ein Anhänger der radikalen Black-Muslim-Bewegung, nutzt die öffentliche Bühne, um sich auch für die Belange von schwarzen Menschen einzusetzen. Aber natürlich auch für die unter Boxern üblichen Frotzeleien.

Ich habe Neues für diesen Kampf getan. Ich habe mit einem Alligator gerungen, mit einem Wal gerauft, dem Blitz Handschellen angelegt und den Donner eingekerkert. Ich bin böse. Muhammad Ali, Boxer

Keine Nacht wie jede andere

Der Kampf findet vor 100.000 teils frenetischen Zuschauern statt. Beginn ist nach 4 Uhr morgens Ortszeit – und damit in den USA zu abendlicher Sendezeit um 22 Uhr. Weltweit schlagen sich Millionen Menschen vor Radio- und Fernsehempfängern die Nacht um die Ohren. George Foreman zeigt sich vor dem Kampf siegesgewiss: "Ich hatte jeden besiegt, gegen den Muhammad Ali verloren hatte. Es war nicht so, dass er eine große Gefahr für George Foreman darstellte." Der amtierende Schwergewichtsweltmeister und Olympiasieger von 1968 gilt als klarer Favorit: 25 Jahre alt, in 40 Profikämpfen ungeschlagen. Meist gewinnt er durch K. O.

Muhammad Ali tänzelt um George Foreman und landet Treffer. Bildrechte: dpa Muhammad Alis große Tage dagegen scheinen vorbei. Olympiasieger 1960, Weltmeister 1964, Comeback 1970. Früher tanzte er seine Gegner förmlich aus. Nun, mit 32 Jahren, scheint Ali nicht mehr ganz so flink auf den Beinen, geht als Außenseiter in den Kampf. Doch Ali narrt Fachleute und Fans. Sieben Runden lang steht er meist mit dem Rücken zum Seil, lässt den Gegner auf seine Deckung einprügeln, landet dann und wann selbst Treffer. Zwischendurch provoziert er Foreman mit seinen Sprüchen.

Krieg mich, hier bin ich, Dummbeutel, krieg mich! Krieg mich, ich tanze, hier bin ich, Dummkopf! Ich tanze, hier bin ich, du bist so hässlich, zu hässlich, um uns Farbige zu repräsentieren! Muhammad Ali, Boxer

Die entscheidende achte Runde

Dennoch rechnet alle Welt mit einem vorzeitigen Sieg Foremans. Der jedoch boxt sich in der schwülen Hitze Afrikas müde. Dann, in der achten Runde, schlägt Ali entscheidend zurück.

Der Kampf ist zu Ende. Foreman am Boden … Muhammad Ali hat sich seinen Titel im Ring zurückerobert, nach einer Dublette und nach einer großen Linken. Muhammad Ali wird hier in Afrika erneut zum König gekrönt.