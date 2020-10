Unger wurde 1893 in Erfurt geboren. Als ausgebildeter Zeichner fertigte er zwischen 1913 und 1924 für die Firma Carl Zeiss Jena mehrere Werbegrafiken an. 1924 zog er von der Universitätsstadt nach Gera um. Die Städte und Landschaft Ostthüringens prägten seine Arbeit: So zeichnete er noch bis in die 60er-Jahre Ansichten aus Jena und suchte Motive in der Natur. Er begleitete aber auch die Zerstörung und den Wiederaufbau Geras nach dem Zweiten Weltkrieg mit Pinsel und Bleistift. 1987 starb er in Gera.