Die Leipziger Ratsversammlung hat dem Museumskonzept 2030 am Mittwoch zugestimmt. In dem Acht-Punkte-Plan des Kulturdezernats von Kulturbürgermeisterin Skadi Jennicke wurden unter anderem Freier Eintritt und ein zentrales Depot für vier Leipziger Museen gefordert.

Was lange währt wird manchmal gut!

Ob es allerdings tatsächlich zum kostenlosen Eintritt für die Leipziger Museen kommt, ist noch nicht sicher. Als erstrebenswertes Ziel ist es nun laut Konzept vorgesehen, jedoch sollen zuvor die finanziellen Folgen einer solchen Entscheidung eruiert werden. In anderen Städten gibt es bereits kostenlosen Museumseintritt, so in der berühmten Londoner Tate Britain.