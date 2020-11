Umfrage Warum nicht alle Objekte im Museum öffentlich gezeigt werden können

Millionen Jahre alt, aber gut gehalten dank Bitterfelder Bernstein Bildrechte: Mauritianum Altenburg

Klein können sie sein die verborgenen Schätze in den Museen. Eingeschlossen nicht nur im Depot, sondern in Bitterfelder Bernstein. "Mehr als 10.000 solcher Inklusen aus unserer Fauna und Flora besitzt das Naturkundemuseum in Altenburg", sagt Direktor Mike Jessat. 24 Millionen Jahre seien die Fossilien alt. Öffentlich gezeigt werden könnten sie nicht, denn die meisten seien nur etwa einen, selten mehrere Millimeter groß und oft nur undeutlich im Bernstein zu sehen. Ausstellbar wären so lediglich Fotos oder aufwendige Modelle, erklärt Jessat.



Er würde die Originale am liebsten im Mikro-CT scannen, um sie genauer zu untersuchen. Doch so ein Gerät liege bei 250.000 bis 400.000 Euro. Das bleibe also ein Wunsch. Erstmal, muss man vielleicht sagen. Denn um die naturkundlichen und ethnografischen Sammlungen am "Mauritianum" zu begründen, sie zu erweitern und zu erhalten, war die Naturforschende Gesellschaft des Osterlandes, die einst auf Freimaurer zurückging und heute wieder Träger des Museums ist, immer schon sehr kreativ.



Das Verhältnis von sichtbaren zu verborgenen Schätzen veranschlagt Jessat heute auf 1:1.000. Vor Sauerstoff, Licht und Temperaturschwankungen geschützt, würden sie an den drei Forschungs- und Depotstandorten aufbewahrt und erschlossen. Auch in Kooperation mit Universitäten. Die digitale und georeferenzierte Erfassung werde noch mehrere Jahre dauern, schätzt er. So aber könnten Experten dann von überall zugreifen.

Mit allen Mitteln

Das Mauritianum im Schlosspark von Altenburg Bildrechte: Naturkundemuseum Mauritianum Altenburg Dass all das möglich ist, ist erstaunlich, schien das Haus doch auf bestem Wege totgespart zu werden. 2007 erfolgte der auch von Jessat forcierte Wechsel der Trägerschaft vom Landkreis an den Verein "Naturforschende Gesellschaft", was neue Möglichkeiten eröffnete. Inzwischen gibt es es nicht mehr nur das klassische Museum im Schlosspark, sondern auch mit EU-Mitteln geförderte Artenschutzprojekte. Aus einem Acker zwischen Altenburg und Schmölln wurde so eine Wiese als Rückzugsort für Insekten. Im Kinderkolleg erfahren Schülerinnen und Schüler mehr über den Zusammenhang von Biodiversität und Klimawandel. Jessat wollte das Schwinden der Vielfalt nicht mehr nur im Museum dokumentieren, Inklusen und Präparate gibt es dort ja schon.



Der Erwerb eines größeren Objektes würde den Museologen dann aber doch noch reizen: die Reste eines Auerochsen von vor etwa 120.000 Jahren, er hat sie "reserviert", zu sehen waren sie gerade in der Sonderausstellung "Auerochse, Wildpferd & Co. - Mitteleuropas ausgestorbene BIG FIVE".



Um mit all den Projekten auch digital präsent zu sein, wird derzeit die Homepage überarbeitet. Im November soll der Youtube-Kanal starten mit einer Ausstellungs-Vernissage. "Corona macht's möglich bzw. nötig", sagt Mike Jessat.

Johann Georg III. (1647-1691) im Wappen, das über der Fürstenloge thronte Bildrechte: Stadtgeschichtliches Museum Leipzig

Auch Größe ist keine Kategorie, die vor dem Verschwinden schützen könnte. Gleich auf mehrere Depots verteilt, lagern die Einzelteile der einst prächtigen Fürstenloge aus der Leipziger Thomaskirche, wie die stellvertretende Direktorin des Stadtgeschichtlichen Museums Leipzig, Ulrike Dura, bedauert.

Die Fürstenloge in der Thomaskirche, zu sehen auf der Seitenempore (l.) Bildrechte: Stadtgeschichtliches Museum Leipzig Errichtet wurde sie auf einer der seitlichen Emporen, damit Johann Georg III. (1647-1691) darin die Gottesdienste bequem und von oben herab verfolgen konnte. Der Wettiner kämpfte an der Seite des Kaisers gegen die Türken in Wien. Auch wenn er keine großen militärischen Erfolge errang, wurde ihm danach als "Mars von Sachsen" gehuldigt.



Bis in die 1890er-Jahre thronte die Loge in der Thomaskirche. Dann entschied der Kirchenvorstand einstimmig, sie zu entfernen: "Die Loge ist ein tolles Beispiel für barocke Kirchenkunst, doch sie war schlicht aus der Mode", erklärt Ulrike Dura. So gelangte die Loge noch im Ganzen ins Museum im Alten Rathaus. Im Zusammenhang mit der kriegsbedingten Auslagerung wurde sie zerlegt und geriet in Vergessenheit. Dura würde sie gerne vollständig restaurieren, als Rarität und wegen der kunsthandwerklichen Bedeutung, etwa des anspruchsvollen Schnitzwerks, aber auch weil ihre pure Existenz ein altes Klischee hinterfragt, nämlich das von der stolzen Bürgerstadt: "Natürlich musste man auch in Leipzig nach der Pfeife des Kurfürsten tanzen", so Dura.

Wie Besucher zu Zeitreisenden werden könnten

Blick ins Depot des Stadtgeschichtlichen Museums Leipzig Bildrechte: Stadtgeschichtliches Museum Leipzig Ulrike Dura schätzt, dass ein Prozent der etwa 600.000 Sammlungsobjekte des Stadtgeschichtlichen Museums Leipzig in den ständigen Ausstellungen gezeigt werden können. Von den rund 1.800 Gemälden sind rund 50 zu sehen, von den 10.000 Plakaten vielleicht 100. Fotos oder Karten sind besondes sensibel. Nach Objektgruppen und Materialität getrennt, lagern die Bestände in den 2004 neu geschaffenen, alarmgesicherten Depoträumen mit stabilen klimatischen Bedingungen und einer Brandmeldeanlage, wie Dura weiter erläutert. Doch es herrsche bereits wieder Raumnot. Als Zwischenlösung werde demnächst auf der Alten Messe Platz geschaffen. In der Diskussion ist außerdem ein neues Leipziger Zentraldepot.



Schon um die Objekte zu schützen, müssten sie digitalisiert werden, betont Michael Stephan, Leiter Zentrale Dokumentation. Beispielsweise das beliebte historische Stadtmodell von 1823 oder Karten immer wieder zu scannen, verschlechtere deren Zustand. Bereits zu 70 Prozent seien die Sammlungen des Stadtgeschichtlichen Museums Leipzig digital erfasst und über eine Online-Datenbank recherchierbar. Die restlichen 30 Prozent entfielen vor allem auf schriftliche Nachlässe und Dokumente. Damit steht das Haus deutschlandweit mit an der Spitze. Vor allem deshalb, weil die Digitalisierung früher als andernorts, bereits 2010 als Querschnittsaufgabe definiert und angegangen wurde, wie Stephan erklärt. Inzwischen gibt es im Museum nicht nur A3-Flachbett- oder einen A2-Buchscanner, sondern auch eine Fotostation für 3D-Objekte.

Das Stadtgeschichtliche Museum Leipzig Bildrechte: Olaf Parusel/MDR Für Stephan ein Schritt hin zum virtuellen Museum. Nicht um einen 3D-Rundgang durch die bestehende Dauerausstellung anzubieten, sondern um wirklich digital zu kuratieren. Um Stephans Ansatz zu folgen, könnte das heißen: Die restaurierte Fürstenloge mit der 80-Megapixel-Kamera aufzunehmen, um ein 3D-Modell daraus zu machen und sie in den ebenfalls virtualisierten Raum des Gotteshauses einzubauen. So würde der Besucher zum Zeitreisenden, könnte vielleicht sogar als Johann Georg III. aus der Loge in die Thomaskirche des 17. Jahrhunderts schauen und sehen, wie ihm die stolzen Bürger huldigen.

Vanitas-Gemälde erfreuten sich in der Zeit des Barock großer Beliebtheit. Im Mittelpunkt stehen Symbole der Vergänglichkeit. Auch die lateinischen Inschriften auf den Büchern im Gemälde stehe dafür, übersetzt: "Abhandlung über die Macht des Todes" und "Christus ist mein Leben, Sterben mein Gewinn", ein Vers aus dem Philipperbrief des Paulus. Auch sie verweisen auf die Unausweichlichkeit und die Macht des Todes. Bildrechte: Kunstmuseum Moritzburg Halle / Foto: Kulturstiftung Sachsen-Anhalt

Seit 2012 digitalisiert das Kunstmuseum Moritzburg die rund 250.000 Objekte seiner sechs Sammlungen. Das hieß anfangs vor allem Scannen, Angaben von Karteikarten oder aus Inventarbüchern digital erfassen, damit die Objekte für die vernetzte Museumsarbeit recherchierbar werden. Zugleich werden sie seitdem, so Urheber- und Verwertungsrechte dem nicht entgegenstehen, auf der vom Museumsverband Sachsen-Anhalt initiierten Plattform museum-digital publiziert. Ein Aufwand, der am Anfang vielleicht das Gefühl von Vergeblichkeit aufkommen ließ: "Vanitas" so nennen sie das in der Welt der Kunst.

Alter Meister in der "Burg der Moderne"

Das wiedereröffnete Talamtsgebäude mit dem Vanitas-Gemälde als Highlight in der Schau. Bildrechte: Kunstmuseum Moritzburg Halle / Foto: Kulturstiftung Sachsen-Anhalt Ein sehr schönes Stillleben dieser Gattung mit Totenschädel, Kerze und Sanduhr – Symbole der Vergänglichkeit alles Irdischen – wurde jüngst in den Ursprungsbeständen des 1885 gegründeten Museums wiederentdeckt. Aufgrund von Umzügen und Raumnot war es in der "Versenkung" verschwunden, wie Pressesprecherin Katrin Greiner erklärt. Jetzt sei das Werk des Meisters des Almanachs des Damien Lhomme, der in der Mitte des 17. Jahrhunderts im französischen Troyes wirkte wieder zu sehen: Als Highlight einer Schau zur Wiedereröffnung von sechs Räumen in den beiden Etagen des Talamtsgebäudes im Südflügel der Moritzburg. Seit dem 26. Oktober werden dort Gemälde, Plastiken, Kunsthandwerk und Medaillen vom 16. bis 19. Jahrhundert präsentiert.

Einen weiteren großen Fund wird die Moritzburg Greiner zufolge 2021 präsentieren, ein Konvolut mit japanischen Farbholzschnitten, Tuschezeichnungen und chinesischen Grafiken der Kano-Schule. Von deren Existenz wusste man bis vor kurzem nichts. Derzeit werden sie restauriert und wissenschaftlich erschlossen.