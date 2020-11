"Sixtinische Madonna" von Raffael Bildrechte: dpa Es sind vielleicht die berühmtesten Engel der Welt: Etwas gelangweilt lümmeln die sogenannten Putten am unteren Bildrand in Raffaels berühmten Gemälde "Sixtinische Madonna". Es entstand vor mehr als 500 Jahren für ein italienisches Kloster. 1754 kaufte der sächsische König August III. das Werk und ließ es nach Dresden bringen, wo es – mit Unterbrechungen – seither zu sehen ist. Es ist eines der bekanntesten Bilder der Renaissance und das berühmteste Bild in den auch sonst reichhaltigen Staatlichen Kunstsammlungen Dresden. Schriftsteller Fjodor Dostojewski liebte das Gemälde, weil er darin den menschlichen Geist erkannte, für andere ist es ein Blick in den Himmel.

Mehr Informationen Die "Sixtinische Madonna" ist in der Galerie Alte Meister in Dresden zu sehen.



Im Zwinger

Theaterplatz 1

01067 Dresden



Öffnungszeiten:

Di bis So, von 10-17 Uhr

Am Fr zusätzlich zur Blauen Stunde von 17-20 Uhr

Montag geschlossen

Otto Dix war einer der bedeutendsten Maler der Moderne, am ehesten lässt er sich dem Realismus zuordnen, und der Triptychon "Der Krieg" ist eines seiner eindrücklichsten Werke. 1914 meldete sich der Maler freiwillig zum Einsatz im Ersten Weltkrieg und musste Schreckliches erleben. Diese Erinnerungen verarbeitete er in seinem mehrteiligen Bild: In der Mitte ist ein wüstes Schlachtfeld. Ein Skelett hängt wie ein Gepfählter auf einem verbogenen Eisenträger und verweist mit seiner ausgestreckten Hand auf die Kraterlandschaft des Krieges. Links schleppen sich zwei Soldaten – ob sie nur verwundet oder schon Geister sind, bleibt unklar – vom Feld, rechts zieht eine Kompanie in die nächste Schlacht. Der Sockel zeigt das Innere eines Sarges. Geschickt griff Dix auf altbekannte Motive zurück und machte so die Bedrohung des Krieges spürbar. Triptychon "Der Krieg" von Otto Dix Bildrechte: imago/Agencia EFE

Mehr Informationen Das Triptychon "Der Krieg" ist in der Galerie Neue Meister zu sehen.



Im Albertinum

Tzschirnerplatz

01067 Dresden



Öffnungszeiten:

Di bis So, von 10-17 Uhr

Montag geschlossen

Das Große Zittauer Fastentuch gehört mit etwa 56 Quadratmetern Fläche zu den größten und ältesten Hungertüchern seiner Art und ist in Deutschland einzigartig. Etwa um das Jahr 1000 entstand die Tradition, zur Fastenzeit vor Ostern den Altar abzudecken. Die Gläubigen sollten nicht nur auf Fleisch, Alkohol und Sex verzichten, sondern auch auf den Anblick des Allerheiligsten. Das Zittauer Fastentuch (datiert auf 1472) ist das einzige in Deutschland erhaltene des Kacheltyps: Der Stoff ist in 90 Felder unterteilt, die Szenen aus Gottes Geschichte mit den Menschen – von der Schöpfung bis zum Jüngsten Gericht – zeigen. Das Tuch wird so zu einer Bilder-Bibel. Es gilt als eine der bedeutendsten Textilarbeiten des europäischen Mittelalters und ist eines der wenigen Fastentücher, die sich weltweit erhalten haben.

Das Große Zittauer Fastentuch in der Kirche zum Heiligen Kreuz Zittau. Bildrechte: imago images / epd

Mehr Informationen Das Große und das Kleine Fastentuch sind im Museum der Kirche zum Heiligen Kreuz zu sehen.



Frauenstraße 23

02763 Zittau



Öffnungszeiten:

April bis Oktober: täglich von 10-17 Uhr

November bis März: Di bis So, von 10-17 Uhr

Montag geschlossen

Es ist eines der ältesten Naturdenkmäler der Welt: Der versteinerte Wald von Chemnitz entstand bei einem Vulkanausbruch vor mehr als 290 Millionen Jahren, nach dem die Bäume langsam verkieselten. Bereits im späten Mittelalter wurden die Baumüberreste erwähnt. 1752 wurden Teile ausgegraben und mit einem speziellen Wagen nach Dresden gebracht, wo sie bis zu einem Feuer zu sehen waren. Während Chemnitz weiter wuchs, wurden immer mehr der versteinerte Baumstücke ausgegraben, die nun im Museum für Naturkunde und im Atrium des TIETZ zu sehen sind. Es ist eine der größten Sammlungen an Kieselhölzern der Welt – und nur zu einem Teil ausgegraben. Blick auf den versteinerten Wald im Chemnitzer Tietz. Bildrechte: Jürgen Gerhardt

Mehr Informationen Der versteinerte Wald ist im Museum für Naturkunde zu sehen.



Das Tietz

Moritzstraße 20

09111 Chemnitz



Öffnungszeiten

Mo, Di, Do und Fr von 10-17 Uhr

Sa, So und Feiertag von 10-18 Uhr

Mittwoch: Ruhetag

Der Hochzeitsring aus dem Jüdischen Schatz von Erfurt. Bildrechte: dpa Der jüdische Hochzeitsring ist der bedeutendste Teil des Jüdischen Schatzes von Erfurt, der ungefähr 600 Stücke umfasst. Er stammt aus dem frühen 14. Jahrhundert. Der Ring besteht komplett aus Gold, das meisterlich verarbeitet wurde. Zwei ineinander gelegte Hände auf der Unterseite symbolisieren die Treue. Der sechseckige Tempel ist ganz im gotischen Stil gehalten und erinnert an den Hohetempel von Jerusalem. Eine hebräische Inschrift auf der Oberseite wünscht dem Brautpaar Glück, ganz nach der jüdischen Tradition. Weltweit sind nur zwei Hochzeitsringe dieser Art bekannt.

Mehr Informationen Der Jüdische Hochzeitsring ist als Dauerleihgabe in der Alten Synagoge Erfurt zu sehen.



Waagegasse 8

99084 Erfurt



Öffnungszeiten:

Di bis So, von 10-18 Uhr

Montag geschlossen

Das Gemälde gilt als Glanzstück der Gothaer Kunstsammlungen und wurde vermutlich 1480 vom Meister des Amsterdamer Kabinetts geschaffen. Das "Gothaer Liebespaar" ist nicht nur als künstlerisches Werk bedeutend, sondern auch aus zwei inhaltlichen Gründen bemerkenswert: Zum Ersten handelt es sich um das erste Doppelporträt der deutschen Tafelmalerei, das kein biblisches Thema behandelt. Zum Zweiten ist es der Beweis für außereheliche Beziehungen während des Mittelelters, denn das Liebespaar ist historisch belegt. Die Wappen weisen darauf hin, dass es sich bei dem Mann um Graf Philipp d. J. von Hanau-Münzenberg handelt. Nach dem Tod seiner Gattin ging er eine Beziehung mit der Bürgerlichen Margarethe Weißkircher aus Hanau ein. Blick auf das Gemälde "Gothaer Liebespaar" Bildrechte: dpa

Mehr Informationen Das Gemälde "Gothaer Liebespaar" ist im Schloss Friedenstein ausgestellt.



Schlossplatz 1

99867 Gotha



Öffnungszeiten:

April bis Oktober: Di bis So, von 10-17 Uhr

November bis März: Di bis So, von 10-16 Uhr

Montag geschlossen

Das Rundbild ist 123 Meter lang, 14 Meter breit und mit einer Fläche von 1.722 Quadratmetern eines der größten Tafelbilder der Welt. In den 70er-Jahren entstand in der DDR die Idee, den Bauernkriegen – die zur Zeit der Reformation stattfanden und im sozialistischen Staat als Vorläufer der Arbeiterrevolution gesehen wurden – ein Denkmal zu setzen. Künstler Werner Tübke wurde angefragt und sagte nur unter der Bedingung zu, dass das Gemälde nicht historisch korrekt sein musste. Er fing das Gefühl einer Epoche ein und verarbeitete zahlreiche allegorische Figuren. So zeigt ein Teil des Bildes Thomas Müntzer im Moment der Niederlage, der das Banner der Revolution gerade sinken lässt. Manche beziehen diese Pose auf die DDR, die sich zu Beginn der Arbeiten bereits im Niedergang befand, andere erkennen darin eine Sichtweise auf die Geschichte, in der jeder Umbruch erneut scheitern muss. Ein Ausschnitt aus Werner Tübkes Monumentalgemälde "Frühbürgerliche Revolution in Deutschland" Bildrechte: dpa

Mehr Informationen Das "Bauernkriegspanorama" von Werner Tübke ist das zentrale Werk im Panoramamuseum in Bad Frankenhausen.



Am Schlachtberg 9

06567 Bad Frankenhausen



Öffnungszeiten:

Di bis So, von 10-17 Uhr

Am 31. Dezember, von 10-15 Uhr

Montag und am 24. Dezember geschlossen

Die Himmelsscheibe von Nebra Bildrechte: dpa Die Himmelscheibe von Nebra ist der wichtigste archäologische Fund der jüngeren Geschichte. Die Bronzeplatte wurde zwischen 2100 und 1700 v. Chr. geschaffen und stellt somit die älteste bekannte Himmelsdarstellung der Welt dar. Die kreisrunde Fläche mit 32 Zentimetern Durchmesser ist mit mehreren Goldelementen verziert, die Sonne, Mond und Sterne zeigen. Vermutlich haben Menschen im Bronzezeitalter so die Zeit bestimmt. So bemerkenswert das Fundstück, so spannend ist die Fundgeschichte: Grabräuber hatten die Scheibe bei der Suche mit einem Metalldetektor gefunden, entgegen der gesetzlichen Regelungen jedoch nicht gemeldet. Erst nach einer verdeckten Operation fand das historische Artefakt den Weg zurück an die Saale.

Mehr Informationen Die Himmelsscheibe gehört zur Dauerausstellung im Landesmuseum für Vorgeschichte Halle.



Richard-Wagner-Straße 9

06114 Halle



Öffnungszeiten:

Di bis Fr, von 9-17 Uhr

Sa und So, von 10-18

Montags nur mit Voranmeldung



Wegen Sanierungsarbeiten ist die Himmelsscheibe bis zum 3. Juni 2021 nicht zu sehen.