Einigen Musikern ist ihre Selbstverwirklichung so wichtig, dass sie dafür finanzielle Verluste in Kauf nehmen. Wie der Exzentriker Yann Tiersen. Für sein Album "Portrait" ließ der Komponist des "Amelie"-Soundtracks eine ganze Armada an Gastmusikern auf die französische Kanalinsel Ouessant fliegen. Und Josh Homme von Queens Of The Stone Age bestand für die "Desert Sessions" auf ein derart aufwendiges Artwork, dass er bei jedem verkauften Exemplar draufzahlt: "Wir bieten das Vinyl für 30 Dollar an, aber es kostet allein 27 Dollar in der Herstellung. Einfach, weil da die Pferde mit mir durchgegangen sind. Ich bin nach dem Motto vorgegangen: 'Was würde ich mir selbst kaufen?'"