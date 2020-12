Ulrike Kirchberg: Wir möchten mit unseren Partnern, den Mitgliedsverbänden, die uns bei der Aktion unterstützen, wie Sächsischer Blasmusikverband oder Sächsische Posaunenmission, Tonkünstlerverband – möchten wir auf der einen Seite freiberuflichen Künstlern einen kleinen Auftritt vermitteln, als wichtiges Zeichen in dieser Zeit. Auf der anderen Seite wollen wir in Institutionen, in caritative Bereiche eine kleine musikalische Freude bringen, für Personen, die gerade nicht so im Fokus stehen gerade.

Circa 100 Bewerbungen sind eingegangen. Wir haben dann Montagnacht das Portal schließen müssen, weil so viele Bewerbungen kamen, worüber wir uns sehr gefreut haben. Im Moment arbeiten wir die Bewerbungen noch ab, 65 Künstler hab ich bereits für einen Auftritt vermittelt bekommen, wir sind gerade am Koordinieren.

Also, es sind zunächst ungewöhnliche Instrumente auch dabei, zum Beispiel hat sich ein Duo gemeldet: keltische Harfe mit Blockflöte oder ein Spieler mit einer indischen Sitar oder auch zwei Alphörner wurden vermittelt. Man muss sich das jetzt so vorstellen: Wir haben ja im Moment eine gültige Allgemeinverordnung, die Freitag nochmal verändert wird für die kommende Wochen, und da ist es gestattet, dass sich maximal zwei Hausstände im Freien treffen dürfen. Das heißt, die Musiker werden im Freien musizieren, sie haben sich mit den Einrichtungen direkt vorher in Kontakt gesetzt und Dinge vereinbart.



Ich hab jetzt die schöne Aufgabe, über ganz Sachsen verstreut, das zu koordinieren. Das sind Auftrittsorte wie Kinderhospiz, Seniorenheime natürlich sehr viele dabei, Werkstätten für Menschen mit Behinderungen, Kindergärten, heute Nachmittag wird auf einer Palliativstation gespielt, heute Abend in einem Nachtcafé einer Kirchgemeinde für Obdachlose, Fachkrankenhäuser für Psychotherapie, Kinderheime, Uniklinik Leipzig, Kloster Marienstern und auch spannend, das wollte ich gern, hab das auch hinbekommen: die Jugendstrafanstalt in Regis-Breitingen.