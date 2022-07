Demian Kappenstein: Wir waren privat und in verschiedenen Besetzungen schon auf dem Rudolstadt Festival. Ich erinnere mich noch an einen Auftritt, es war so heiß, dass die sich die Leute vor der Bühne zurückgezogen hatten, in den Schatten der Bäume am Rand. Für den Schluss-Applaus bin ich dann in die Mitte der Bühne getreten – und habe mir, weil ich barfuß war, die Füße verbrannt. Dann bin ich mit diesen verbrannten Füßen übers Festivalgelände getrottet und in einem Zelt im Heine-Park gelandet, da wurden gerade schottische Tänze getanzt. Das heißt, wir haben schon eine persönliche Verbindung zu dem Ort und dem Festival.