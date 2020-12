Leise und verhalten sind die ersten Töne auf dieser neuen CD – der mittelalterliche Adventsgesang "Veni, veni Emanuel", beliebt vor allem in England und den USA, drückt das Warten auf die Geburt Jesu Christi aus. In diesem Arrangement vom schwedischen Komponisten Jan Åke Hillerud steigert sich der Gesang allmählich in der Intensität, gewinnt quasi die Freude die Oberhand.

"Sie müssen sich der Musik hingeben! Es geht eigentlich nur um die totale Hingabe an das, was Sie tun", betont der Dirigent und Leiter des Balthasar-Neumann-Chors, Thomas Hengelbrock: "Und ich glaube, da unterscheiden wir Musiker uns nicht von anderen Berufstätigen, wenn wir mit dem, was wir tun, eins werden."

Der Balthasar-Neumann-Chor hat sich auf historisch-informierte Aufführungspraxis spezialisiert. Bildrechte: Florence Grandidier

Das Musizieren gelinge nur über die totale Identifikation, betont Thomas Hengelbrock. Und in der Tat klingt etwa der Cherubim-Hymnus aus der russisch-orthodoxen Kirche vom Komponisten Pavel Chesnokov so, als würde hier ein russischer Kathedralchor singen. Ganz anders in Sprachduktus und Klang dagegen ist ein traditionelles Weihnachtslied aus Island.



"Christmas in Europe", das neue Album des Balthasar-Neumann-Chors unter Leitung von Thomas Hengelbrock, ist in diesen Zeiten der Corona-Pandemie absolut wertvoll. Denn es ermöglicht das, was momentan kaum geht, nämlich durch Europa zu reisen und in Kirchen und Konzertsälen weihnachtliche Chormusik zu erleben. Und wie es sich für eine richtige Reise gehört, begegnet man Neuem, aber auch Altvertrautem.