Alin Coen: Es ist auch ziemlich weit weg. Also in meinem Fall tatsächlich zwei Jahre her, dass ich das letzte Clubkonzert gespielt habe. Ich konnte im Sommer 2020 draußen zwei Open-Air-Konzerte spielen. Aber das ist trotzdem was anderes, also auch die Distanz, die dort eingehalten werden musste. Das war halt noch so ziemlich frisch, dass überhaupt mal Clubs beziehungsweise Bühnen geöffnet worden sind und man auftreten konnte. Und da waren alle sehr, sehr vorsichtig, mit so fünf Meter Abstand zwischen den Stühlen. Und trotzdem hatten Bekannte von mir Angst, auf dieses Konzert zu kommen, weil, eben halt eine Pandemie ist.