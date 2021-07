Basel Alkatrib Bildrechte: dpa

In der Stimme von Antonio Morejón Caraballo, dem dritten Sänger von Amalaya, liegt viel Sehnsucht. Geboren wurde Caraballo in Halle und hat in Leipzig studiert, wo er auf Sängerin Luise Rauer traf. Sie hat Spanisch und Arabisch studiert, singt in diesen beiden Sprachen sowie seit kurzem auch auf Deutsch. Sie hinterfragt auch die musikalische Melange der Band: "Ich frage mich da nochmal ob das okay ist, was ich da mache. Dass wir uns dieser nordargentinischen Genres bedienen und einen deutschen Text drauf packen. Und am Ende wird gesagt. Damit unsere Kinder, immer noch diese Lieder singen, werden wir aber auch neue Nester schmücken müssen. Der Umgang mit traditionellen Gütern ist wichtig, aber auch das neue Lesen, der neue Blick, der neue Umgang damit."