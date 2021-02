Bis es wieder so aussieht im Gewandhaus, dauert es wohl noch eine Weile. Aber es gibt Möglichkeiten ... Bildrechte: imago images / Eckehard Schulz

"Wir wollen für unser Publikum da sein – und wir wollen auch die Auflagen, die wir haben, im besten Sinne managen." Das beinhaltet zum Beispiel auch, dass ein Konzerthaus nicht gleich alles wieder spielen kann. Am Beispiel des Leipziger Gewandhauses erklärt Schulz die Situation: "Wenn wir beispielsweise Haydn oder Mozart spielen, dann sitzen Musiker und Streicher anderthalb Meter, die Bläser zwei bis drei Meter auseinander. Würden wir in größerer Besetzung musizieren wollen, müssen wir das Orchester durchtesten. Auch das werden wir bei ausgewählten Konzertprojekten tun. Wenn wir das machen, können wir die Streicher auf ungefähr einen Meter und die Bläser auf anderthalb Meter zusammensetzen." Das wäre immer noch nicht wie im Normalfall, aber ein großer Schritt nach vorne. Ein Mahler-Konzert sei entsprechend noch in weiter Ferne. Das Mahler-Festival in Leipzig habe man daher auch bereits verschoben, so Schulz.