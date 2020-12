Andrew Bird wurde im Frühling – wie so viele von uns – von der Pandemie überrascht. Er arbeitete an Songs, bereitete sich auf Konzerte vor, aber es kam alles anders: "Ich kam gerade aus Chicago zurück von Aufnahmen, als mich die Auswirkungen der Pandemie erwischt haben. Ich wohne auf dem Land in der Nähe von L.A., in den Bergen. Ich war überrascht, denn ich war dann beschäftigter als ich gedacht hatte. Ich ging durch den Katalog meiner alten Songs. Jeden Tag habe ich einen dieser alten Songs aufgenommen und auf Instagram gepostet. Dadurch blieb ich klar im Kopf. Ich bin aber sowieso ein introvertierter Typ, also für mich war das zu Hause bleiben keine große Angelegenheit."

Aus der Ruhe entstanden

Das Aufarbeiten seines Songkatalogs genügte Bird aber nicht. In der Abgeschiedenheit arbeitete er an neuen Liedern: "Während der Pandemie gibt es keine Konzerte, keine Studioaufnahmen, damit aber auch keinen Druck. Stattdessen konnte ich in Ruhe kreativ arbeiten. Für das Komponieren und Texten war das großartig. In so einer Ruhe ist auch 'Christmas in April' entstanden. Diese andere Taktung hat mir gut getan. Ich finde, ich habe wirklich gute Songs geschrieben, der Hauptgrund lag in der Ruhe." Andrew Bird bei einem Auftritt 2017 Bildrechte: imago images/VWPics

Mit "Christmas in April" entstand die Idee eines Weihnachtsalbums. Andrew Bird liebt Weihnachten. Die Musik, die Gerüche, das warme Licht. Auch gegen Weihnachtslieder hat Andrew Bird keine Einwände. Bislang brachten ihn aber drei Alben durch die Weihnachtszeit: Bing Crosbys Weihnachtsalbum, Händels "Messias" und die Musik des Jazzpianisten Vince Guaraldi, die Bird besonders liebt: "Ich wollte seine Songs covern und habe ein Jazzquartett dafür zusammengestellt. 'Alabaster' ist so ein Song mit seinen Einflüssen."

Ungewöhnliche Auswahl

Es gab viele Inspirationen für dieses Weihnachtsalbum, wobei Weihnachtssongs für Bird ein weites Feld ist: "In einem Song heißt es: 'der Schnee schmilzt und wird zu Wasser'. Im John Cale-Song "Andalucia" geht es ebenso um Schnee und um Christen. Das qualifiziert das für mich bereits als Weihnachtslied. Es ist eine ungewöhnliche Auswahl, aber ich bin mit dem Ergebnis richtig zufrieden."

Andrew Birds Mutter gestaltete das Cover von "Hark!". Bildrechte: Concord-Loma Vista Recordings Der Adventskalender von Andrew Bird hat nur dreizehn Türchen in Songform, die aufgehen und und einen ganz anderen Glanz auf Weihnachten werfen. "O Holy Night" schwebt mit wabernden Flötentönen an uns vorbei. "White Christmas" wird zur gezupften Mandoline und Pfeifmelodie aufs spärlichste instrumentiert. "Auld Lang Syne" surft im Country-Swing daher. Und "Greenwine", eine Adaption des Country Duos Handsome Family lässt Weinachten im Alkohol-Fiasko enden wie in einer Pogues oder Tom Waits Ballade.