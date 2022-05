Generalmusikdirektor Markus L. Frank bleibt bis mindestens 2026 am Anhaltischen Theater Dessau. Wie das Theater am Donnerstag mitteilte, wurde der Vertrag mit Frank verlängert. Dessaus Generalintendant Johannes Weigand sagte, er freue sich, dadurch an die bisherige erfolgreiche Zusammenarbeit anknüpfen zu können.