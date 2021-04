Die Musikerin Anna Maria Zinke wurde in Wippra im Harz geboren, hatte Lebensabschnitte in der erdrückenden Riesenstadt Berlin sowie an der weiten Ostsee und lebt nun in ihrer Wahlheimat Halle (Saale). Eine besondere Beziehung zum Meer hat sie behalten, es ist für sie ein Sehnsuchtsort geblieben, immer wieder zieht es sie dorthin. Auch in ihrer Musik ist diese Sehnsucht spürbar, so in dem Song "See", der auf ihrem aktuellen Album "Weiter" zu hören ist.