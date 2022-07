Die Unbekümmertheit, mit der Malte Huck an sein Soloprojekt Beachpeople geht, spiegelt sich musikalisch in der rohen, entrückten Stimmung der Songs wider. In den Texten hingegen blitzen oft die Zweifel und die Einsamkeit durch, die Hucks Sprung ins Ungewisse ebenfalls ausgelöst haben mögen.

Zu den beiden Songs, die bis dato veröffentlicht sind, werden sich bald weitere gesellen. Mitte September erscheint die Debüt-EP, die ebenfalls "I’ll be gone for a little while" heißen wird. Zurückziehen kann sich Huck diesen Sommer und Herbst aber nicht mehr so viel. Er ist nun zwar nicht mehr Headliner, sondern wieder Newcomer. Aber auf die Konzerte und Festivalgigs kann er sich wieder freuen. Und das, obwohl er dabei auch nicht gänzlich um Posts und Werbung auf Social Media herumkommen wird.