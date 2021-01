Die Bach-Medaille 2021 der Stadt Leipzig wird in diesem Jahr an die beiden Musikwissenschaftler Hans-Joachim Schulze und Christoph Wolff vergeben. Sie wird das erste Mal an zwei Personen zugleich verliehen.

Der 1934 in Leipzig geborene Schulze und der 1940 in Solingen geborene Wolff sind ehemalige Direktoren des Leipziger Bach-Archivs. Beide prägten die Bach-Forschung seit 60 Jahren auf beeindruckende Weise, teilte das Archiv am Montag in Leipzig mit. Die Auszeichnung soll am 17. Juni im Rahmen des Leipziger Bach-Festes 2021 übergeben werden.

Gesamtdeutsche Bachforschung

Christoph Wolff war von 2001 bis 2013 Direktor des Bach-Archivs Leipzig. Bildrechte: imago images / Bild13 Sowohl Schulze als auch Wolff haben nicht nur zahlreiche Veröffentlichungen, Quellenfunde und Noteneditionen zu Johann Sebastian Bach (1685-1750) vorgelegt, sie setzten sich auch für "eine kontinuierliche Zusammenarbeit der Bach-Forschung über den eisernen Vorhang hinweg" ein. In jahrzehntelanger Zusammenarbeit erfolgte beispielsweise die gemeinsame Herausgabe des Bach-Jahrbuchs zwischen 1975 und 2005 – als gesamtdeutsches Projekt somit auch vor dem Fall der Mauer. Beide Musikwissenschaftler haben bereits eine Ehrung mit dem Bundesverdienstkreuz erfahren, Wolff hat außerdem mehrere Ehrendoktorwürden inne.

Die Bach-Medaille