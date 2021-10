Hierbei handele es sich aber um eine besondere Art der Notation: denn anders als heute üblich, erfolgte die Abschrift nicht auf einem herkömmlichen Liniensystem. Bach habe die Tonbuchstaben hintereinander in Reihe notiert. Da die sogenannte norddeutsche Orgeltabulatur eine platzsparendere Variante darstellt, konnte somit einiges an Papier vermieden werden, welches um 1700 als wertvoll galt. Daher war diese Notationsart damals üblich und weit verbreitet.

Die norddeutsche Orgel-Tabulatur orientiert sich nicht an einem Liniensystem, so wie es heute gebräuchlich ist.

Im Jahre 1708 brachte Johann Sebastian Bach die Musikhandschrift mit nach Weimar, welches für ihn die erste große Station darstellte. Als er 1717 die Stadt wieder verließ, um eine Stelle in Köthen anzutreten, blieb die Tabulatur in Weimar zurück und wurde erst im Jahr 2005 eher zufällig entdeckt. Das Schriftstück sei lange in Mönchs- und Klosterbeständen und später in den theologischen Handschriften aufbewahrt worden, wo zunächst nicht nach Musik gesucht wurde, so Musikwissenschaftler Christian Märkl. Als dann im Zuge von Recherchen des Leipziger Bacharchivs auch in Weimar nachgeforscht wurde, sei dieser heutige Museumsschatz entdeckt worden.