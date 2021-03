Endlich wieder Musik, das soll sie bringen die Bach Biennale für Weimar im Juli. Es sei anspruchsvoll, in Zeiten von Corona ein Festival zu stemmen, hieß es am Freitag von Seiten der Veranstalter, dem Verein Bach in Weimar. Doch mit der Terminierung auf den Sommer, In- und Outdoor-Formaten unter dem Motto "Bach natürlich" sowie vielen regionalen Künstlerinnen und Künstler im Programm, sei die Durchführung unter Pandemie-Bedingungen "wesentlich wahrscheinlicher".

Gegenakzent zu all den Absagen, Hilfe für regionale Szene

Mittagskonzert mit Studierenden des Instituts für Alte Musik der Hochschule für Musik im Gentzschen Treppenhaus des Residenzschlosses 2016 Bildrechte: dpa Den eigentlich geplanten Internationalen Improvisationswettbewerb "Bachs mal selbst" musste der Verein coronabedingt auf 2022 verschieben. An der Biennale halte man aber auch fest, um Musikerinnen und Musiker zu unterstützen, so der Verein. Man verfolge mit großer Sorge die Entwicklungen in der freien Musikszene, deren Stillstand viele seit Monaten um die Lebensgrundlage bringe. Das Festival solle einen Gegenakzent setzen, der Kunstschaffenden vor Ort konkrete Hilfe in ihrer schwierigen Situation biete.



Die Neukonzeption und einmalige Umbenennung" in BACH BIENNALE FÜR WEIMAR habe daher eine Doppelbedeutung; den Menschen in Weimar sowie den Gästen nach langer Zeit der Abstinenz wieder Musik zu bieten und zugleich Arbeit und Verdienst für junge regionale Musikschaffende.

Residenz-Capelle, Barockfest, Nachtkonzert, musikalische Stadtführungen

Abendliche Stimmung Bildrechte: Bach Biennale Weimar / Guido Werner Auf dieser Basis etabliert das Festival beispielsweise eine Residenz-Capelle mit dem jungen, aufstrebendem Ensemble weimar baroque. Die Residenz-Capelle soll in verschiedenen Formationen im Eröffnungs- und Abschlusskonzert mit Konzerten von Bach, Händel oder Telemann präsent sein und zudem auf innerstädtischen Podien die Bachstadt Weimar während der gesamten Festivaldauer bespielen.



Ein Highlight soll das traditionelle Barockfest werden, 2021 unter dem Titel "Meine Freundin Du bist schön" in Kooperation mit JUNIZEBB entstanden, dem Jungen Internationalen Zentrum für Bach und Barockmusik, unter Mitwirkung von Studierenden der Hochschule für Musik "Franz Liszt" und der Bauhaus Universität im Schiesshaus Weimar.