Beim Internationalen Johann-Sebastian-Bach-Wettbewerb Leipzig sind am Samstag die diesjährigen Preisträger gekürt worden. Die 18-jährige Russin Olga Davnis gewann in der Kategorie Klavier, die 21-jährige Niederländerin Charlotte Spruit in der Kategorie Barockvioline und der 27-jährige Alexander von Heißen in der Kategorie Cembalo, wie das Bach-Archiv Leipzig am Samstag mitteilte. Die Hauptpreise sind mit jeweils 10.000 Euro dotiert. Als die erfolgreichsten Teilnehmerinnen am diesjährigen Wettbewerb gelten Davnis und Spruit, die zusätzlich Sonderpreise erhielten.