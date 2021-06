Baby of the Bunch verstehen sich als feministische Band und stellen sich ganz bewusst in der Tradition der Riot Grrrls, einer Bewegung, die Ende der 90er-, Anfang der 2000er-Jahre populär war. Das resultiert aus ihren Erfahrungen, sagt Sängerin und Gitarristin Brontë. Sie seien schon oft mit anfeindenden Kommentaren konfrontiert worden und hätten sich für viele Sachen rechtfertigen müssen.

Auch bei ihren musikalischen Aktivitäten, bei Auftritten beispielsweise bemerkten die jungen Frauen, dass sie "als Band wirklich rausfallen und anders behandelt werden", führt Brontë fort, sie hätten immer das Gefühl gehabt, schon durch ihr Geschlecht rebellisch zu sein und immer klare Ansagen machen zu müssen, "was sie wollen und was sie sind und wie sie sich fühlen, damit sie ernst genommen werden." Auch wurden sie z.B. bei ihren Videos auf eine zu starke Betonung ihrer Körper, ihrer Outfits und bestimmter Körperteile hingewiesen – was der Band jedoch, laut Brontë, beim Erstellen der Videos überhaupt nicht bewusst war.

Der musikalische Hafenort der Band ist Leipzig, die Musikerinnen wohnen in unterschiedlichen Städten: Luise und Brontë in Berlin, Finja in Dresden, nur Valentina wohnt in Leipzig. Der Grund ist der kostengünstige Proberaum in der sächsischen Stadt, in Berlin wäre so etwas für die Künstlerinnen unbezahlbar. Und so fahren sie möglichst jedes Wochenende nach Leipzig, um dort auf acht Quadratmetern an ihren Songs zu feilen oder Videoideen aufzunehmen.