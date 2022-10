"Pretty But It Has No Use" heißt das in diesem Jahr erschienene Debütalbum von Baby of the Bunch aus Dresden, Leipzig und Berlin. Punkig-krachige Gitarren aus den 70er- und 80er-Jahren treffen auf ungestüme Rhythmen und einen wilden Gesang. Die Songs des Trios sind treibend und vital, sie sind wütend und laut und dann wieder angenehm harmonisch.