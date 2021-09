Musikempfehlung Banda Comunale aus Dresden: mitreißend, hoch politisch und tanzbar

Die Banda Comunale ist eine Dresdner Institution. Nicht nur weil die bläserlastige Band viele Demonstrationszüge gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit durch die Stadt angeführt hat, sondern auch weil sie ein Beispiel für Integration via Musik ist. Zum 20-jährigen Bestehen hat die Gruppe ihr Jubiläums-Album "Klein ist die Welt" veröffentlicht, dass sich wie ein Who is Who der Kooperationen dieser Band anhört.