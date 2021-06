Nico Schneider sieht aus seinem Werkstattfenster das Am-Vieh-Theater, eine an den Hang geschmiegte Freilichtbühne in seinem Garten, die er seit einigen Jahren betreibt. Weil in den letzten Monaten kaum Liveauftritte mit seinen Bands möglich waren, baute er in Ruhe Banjos. Sich ein gutes Instrument zu leisten, sei zu Beginn einer Musikerkarriere aus finanziellen Gründen nicht möglich, so Schneider. Deshalb legte er selbst Hand an und baute sich mithilfe des Werkzeugs seines Großvaters ein eigenes Banjo.