Kindeswohl scheint ihm tatsächlich ein Anliegen zu sein. So hat die Band zusammen mit dem Fanclub "Goitzsche Front Chaos Crew" das Spendenprojekt "Kinderaugen sollen leuchten" ins Leben gerufen, das Kinder und Jugendliche aus benachteiligten Familien unterstützt, die in Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen untergebracht sind.



"Ich finde, wenn man in der Öffentlichkeit steht, sollte man das positiv vermarkten", erklärt Pascal Bock. "Wenn wir auf Tour sind und ganz viele Leute vor der Bühne haben, kann man das nutzen, um Spenden zu sammeln für einen guten Zweck. Man hat immer eine Vorbildfunktion und muss die Leute vielleicht auch ein Stück animieren, was Gutes zu tun." Auf die Frage, ob es wichtig für ihn ist, ein Vorbild zu sein, antwortet er: "Ja."