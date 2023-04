So sind die Themen auf "Perlen" ähnlich wie beim grandiosen Debüt "Martini Sprite", auf dem sich mit "Es könnte grad nicht schöner sein" unter anderem ein Song über Menstruation befand, wieder persönlich und politisch – und eher untypisch für fröhliche Popsongs. So singen sie über die schwierige Suche nach einem Therapeuten, träumen ironisch von der ewigen Ehe mit dem fremden Typ, der sie im Club begrapscht hat, oder fassen Selbstzweifel und das Gefühl der Einsamkeit in der schönen nerdigen Zeile "Nicht mal mein Sim hat sein Leben im Griff" zusammen. Klassische Liebeslieder sind erfreulicherweise auf "Perlen" wieder nicht dabei, stattdessen eine Ansage gegen toxische Beziehungen.

Dennoch ist zwischen all der Wut auf die Verhältnisse viel Liebe zu spüren. Für die Freund*innen, auch wenn man nicht immer mitfeiern will, für das Leben trotz all seinen Downern und das Musikmachen, obwohl es nicht genug Geld für den Smart-TV bringt. Und natürlich für die Blondinators, die gar einen eigenen Song gewidmet bekommen. Und die am Ende des Albums wieder wie im Stadion euphorisch grölen: "Es ist schön, es ist toll, Blondinator zu sein. Die Herzen lachen und alle Sorgen werden klein." Mehr kann eine Band nicht schaffen.