Nina: Wir sind vom Charakter her so, dass wir uns viel über sowas unterhalten und austauschen. Und wir machen Musik, die nah an unserem Leben ist. Da passiert es automatisch, dass wir sowas dann in Songs verarbeiten. Ich meine, wenn wir im Jahr 40 Festivals spielen und auf Tour sind, dann ist das ja unser Leben. Sie handeln einfach davon, was uns nervt oder was man uns so sagt. Und dann regen sich da Leute darüber auf. Ich finde die Songs gar nicht so provokant, wie das oft aufgefasst wird. Es sind einfach Themen, die uns interessieren. Wir sehen das gar nicht als Mission, dass wir politische Musik machen und genaue Ziel verfolgen müssen, sondern wir machen das, was sich gut anfühlt. Es war ja auch nicht so, dass wir gesagt haben, wir gründen eine politische Band. Wir sind durch die Musik überhaupt erst feministischer geworden, weil wir gemerkt haben, dass in dieser Branche viele Sachen ganz komisch sind. Und dann haben wir gemerkt, dass man das auch auf andere Branchen übertragen kann und es ein gesamtgesellschaftliches und strukturelles Problem ist. Das ist uns erst aufgefallen, als wir da schon drin waren. Und dann haben wir angefangen, Songs darüber zu schreiben.