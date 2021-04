15 verschollene, handgeschriebene Notenblätter eines Werkes des Komponisten Carl Friedrich Abel haben Museumsmitarbeiter in Köthen gefunden. Sie entdeckten die Zeitdokumente bereits im März zufällig in einer Kiste, als sie eine Sonderausstellung zu dem in Köthen aktivem Begründer der Homöopathie, Christian Friedrich Samuel Hahnemann, vorbereitete hatten.

Carl Friedrich Abel Bildrechte: imago/ZUMA Press

Der Komponist und Gambist Carl Friedrich Abel wurde am 22. Dezember 1723 in Köthen geboren. Ab 1748 wirkte er in Dresden in der Hofkapelle mit. Er emigrierte 1759 nach Ausbruch des Siebenjährigen Krieges nach London, wo er mit dem jüngsten Sohn von Johann Sebastian Bach, Johann Christian Bach eines der ersten bürgerlichen Konzertabonnements gründete, die "Bach-Abel Concerts“, in denen er viele Jahre als Gambist und Konzertmeister wirkte. Abel starb 1787 in London. Seit 1997 hält der Bach-Abel-Wettbewerb in Köthen das musikalische Erbe des Hofes von Anhalt-Köthen lebendig.