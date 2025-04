Am dritten Abend der Atomino Sessions treten drei junge Herren aus Ostdeutschland auf. Jassin aus Lutherstadt Wittenberg veröffentlichte gerade erst vor einem Jahr erste Videos auf Instagram und TikTok, die in kürzester Zeit tausende von Klicks generierten. Kurz darauf erschien die erste Single des 19-Jährigen, "Wellness am Scherbenmeer". Zu düsteren Sounds und schweren Beats reflektiert er die politischen Gegebenheiten unserer Welt. Auf seiner neuen Debüt-EP "Kinder können fies sein" rappt und singt er über Themen wie Diskriminierung, "Pretty Privilege" und Rechtsruck. Das Duo Hinterlandgang kommt aus einem kleinen Dorf bei Jarmen in Vorpommern. Albert Münzberg und Pablo Himmelspach machen Rapmusik voller Realitätssinn und Hoffnung. Wirken ihre Songs auf dem Album "Rosa Mitsubishis" sehr deep, textfokussiert und fast schon melancholisch, schaffen sie es damit live mit Leichtigkeit, das Publikum ab dem ersten Song zum Springen und Tanzen zu bringen.