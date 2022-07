"Nine Million Bicycles", "The Closest Thing To Crazy" oder "If You Were A Sailboat"– das sind weltbekannte Hits der georgisch-britischen Sängerin und Akustikgitarristin Katie Melua. Bei ihrem Konzert im Rahmen der Filmnächte Chemnitz stellt die Singer-Songwriterin neben ihren schönsten Hits auch Lieder ihres neuen Albums vor. In "Album No. 8" bleibt die Musikerin sich treu und greift wie gewohnt zu Stilmitteln aus Folk, Blues und Jazz sowie zu ruhigen und geheimnisvollen Klängen. Das Publikum erwartet ein traumhafter Sommerabend in hochromantischer Sound-Kulisse – ganz ohne Kitsch.

Das Konzert von Katie Melua in Chemnitz ist ein Highlight im August. Bildrechte: MDR/Werner G. Lengenfelder