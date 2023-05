Regelmäßige Zuschauer*innen des Tatorts könnten Kreisky aus dem letzten Wien-Tatort kennen. Manchen kommt der Name vielleicht aus einem anderen Grund bekannt vor. Denn die Wiener Indie-Rock-Band benannte sich nach Bruno Kreisky, dem österreichischen Bundeskanzler in den 70ern, und machte sich mit bissig-lakonischen Texten einen Namen.



Gegründet wurde die Gruppe 2005 von Franz Adrian Wenzl, der unter dem Namen Austrofred mit Austropop-Covern von Queen-Songs bekannt wurde, und Martin Offenhuber, der mit Wenzl zusammen auch im Experimentalprojekt Gelée Royale spielte. In ihrem Tatort-Song "Was ist das für eine Welt" konnte man schon alles raushören, was die Band ausmacht: Von der Synthie-Bläser-Ouvertüre über knatternden Krautrock bis zu Franz Adrians Wenzl gesungener Selbstzerfleischung am Ende des Stücks ist das Kunst-Rock im besten Sinn.