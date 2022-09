Schweizer Chansons: Dagobert

Es gibt Stimmen, die behaupten, das was Dagobert da macht, sei Schlager. Nun ja, das ist wohl vor allem der Ratlosigkeit dieser Stimmen geschuldet, die einfach nicht wissen, wo sie den Musiker einordnen sollen. Nennen wir ihn vielleicht einfach einen Schweizer Chansonnier, der mit viel Humor und Gefühl über mehr oder weniger aussichtslose Beziehungen singt. Ein gutes Jahr nach seinem persönlichen Album "Jäger" hat Dagobert nun sein fünftes Werk "Bonn Park" veröffentlicht, das er in Chemnitz vorstellen wird – inklusive Hits wie "Ich Will Ne Frau Die Mich Will" und "Du Fehlst Mir".

Dagobert aka Lukas Jäger Bildrechte: IMAGO / Future Image

Mehr Informationen Samstag, 22. Oktober 2022, 21 Uhr

Atomino

Annaberger Str. 73, 09111 Chemnitz

Kommt mit "Triggerwarnung": Sarah Lesch

Bei Sarah Lesch liegen Unterhaltung und Haltung sehr nah beieinander. Die Leipzigerin mischt seit Jahren das leicht verstaubte Liedermacher-Genre auf. Ihre lyrischen und feinsinnigen Texte und bringen die gesellschaftspolitischen Themen unserer Tage in kleinen Alltagsgeschichten auf den Punkt. Auf ihrem fünften Album "Triggerwarnung" macht sie noch klarere Ansagen an die Gesellschaft – begleitet von ihrer Gitarre. Bei ihrem Konzert im Chemnitzer AJZ kann man sich live davon überzeugen, dass die Musikerin trotz oder wegen ihrer Liebe für die Welt in ihren Songs wütender geworden ist.

Sarah Lesch Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Mehr Informationen Mittwoch, 26. Oktober, 20 Uhr

AJZ

Chemnitztalstraße 54, 09114 Chemnitz

"Nie wieder Krieg" mit Tocotronic

Konzerte von Tocotronic sind ja immer eine Empfehlung wert. In diesem Jahr aber noch mehr. Schließlich heiß das aktuelle Album der Berliner/Hamburger Band "Nie wieder Krieg" und dass diese Parole aktueller denn je sein wird, hat auch Dirk von Lowtzow nicht geahnt, meinte er doch ursprünglich damit die Verletzungen in Beziehungen. Parolen haben sie aber natürlich weiterhin drauf und so werden wohl auch im AJZ die Fäuste gereckt, wenn es heißt: "Jugend ohne Gott gegen Faschismus".

Tocotronic-Sänger Dirk von Lowtzow Bildrechte: MDR/Holger John/Viadata