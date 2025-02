Garage Glamrock ist nicht unbedingt ein Genre, das Weltruhm erlangt hat. Die Garage-Glamrock-Band Future Prawn hat auch noch keinen Weltruhm erlangt, aber das kann sich natürlich noch ändern. Ihr Debütalbum klang vielmehr wie ein zufällig in einem Hinterhof entdeckter Club, in dem sich Slacker und Punker genauso tummeln wie Psychedelic-Nerds und Glam-Fans. Das zweite Album der Potsdamer heißt "Liebeskummer und Reis" und darauf singt Bandleader und Multiinstrumentalist Martin Mann nun auch auf Deutsch. Es erscheint erst im März, auf dem Konzert im Aaltra Chemnitz kann man es live aber schon mal hören.

Das Duo Ciao Lucifer spielt nur zwei Instrumente, aber das reicht, um jede Menge gute Laune zu verbreiten. Mit Gitarre und Schlagzeug klingen die beiden Amsterdamer wie eine volle Band und kreieren tanzbare Popsongs, in denen auch immer ein bisschen schräger Humor steckt. Live machen sie sogar noch mehr Spaß, weil sie das Publikum in ihre Shows mit einbeziehen. Und was soll der Name? Er ist der Abschiedsgruß an böse Dämonen und ein Willkommensgruß an good vibes.